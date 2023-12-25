Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 4. sezonu yayınlanan dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ancak 3 haftadır görünmeyen Şengül2ü oynayan Fadik Sevin Atasoy veda etti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son haftalarda projenin başından beri yer alan Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin dizide yer almaması dikkat çekti. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, vedasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.