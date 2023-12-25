Üye Girişi
Haberler

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Güncelleme:
Abone Ol

İlk bölümden beri başrol olduğu Kardeşlerim dizisinde 3 haftadır yer almayan Fadik Sevin Atasoy'un sessiz sedasız kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 4. sezonu yayınlanan dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ancak 3 haftadır görünmeyen Şengül2ü oynayan Fadik Sevin Atasoy veda etti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son haftalarda projenin başından beri yer alan Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin dizide yer almaması dikkat çekti. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, vedasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title