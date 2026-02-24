Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, aynı zamanda başrollerini paylaştıkları ve kapalı gişe sahnelenen "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyunu sürerken çift, fikir ayrılıkları nedeniyle 15 gün önce ilişkiyi sonlandırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce de zaman zaman ayrılık ve barışma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin bu kez kesin olarak yollarını ayırdığı belirtiliyor. Öte yandan oyunun planlanan yeni temsillerinin de iptal edilmesi dikkat çekti.

BİKİNİLİ KADINI PAYLAŞINCA DANANIN KUYRUĞU KOPTU

Ayrılık iddiaları kamuoyuna yansımadan kısa süre önce Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Alışık, bir kadının bikinili fotoğrafını alıntılayarak kendi Instagram hesabında paylaştı. Evrim Alasya ise X hesabından "Yakışır!" şeklinde paylaşım yaptı.

Evrim Alasya'nın imalı paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Alasya daha sonra yine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Keşke insanlar attıkları kişi olsa..." ifadelerini kullanması dikkat çekti. İkilinin sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımlar, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

