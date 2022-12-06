Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
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Geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin oyuncusu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun zayıflığı ve denge bastonuyla yürümesi dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Almancı Davut karakterinin eşi Ulviye'yi oynayan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyuncu Tayfun Çorağan, geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun son görüntüsünü yayınladı.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Çorağan'ın son görüntüsünde oldukça zayıf olduğu ve yürümekte güçlük çektiği görülüyor. Evin içinde denge bastonu ile yürüyen oyuncu, videoda köpeklerini seviyor.
Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çorağan, Balıkesir'de vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Oyuncunun cenazesine yakın çevresi dışında oyuncu arkadaşlarından katılan olmadı.
Dönemin en çok izlenen dizilerinden Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943'te dünyaya geldi. 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan, uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filmiyle sinema dünyasına girdi. 1987'de "Selamsız Bandosu", 1988'de "Düttürü Dünya", 1989'da "Karılar Koğuşu" gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde "Maskeli Beşler" ve "Hanımın Çiftliği" yapımlarında da yer aldı.