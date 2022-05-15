Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı - Haberler

Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
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Estetikle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu sefer de saçlarını sarıya boyattı. Fakat Raun'un saçları, takipçileri tarafından beğenilmedi. Art arda gelen eleştiriler nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Raun, hüngür hüngür ağladı.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Daha sonra ayda 50 bin TL'lik harcaması olduğunu belirterek bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Raun, bu sefer de boyattığı saçları nedeniyle gündemde. Mika Can Raun koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyattı. Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.
UZUN SÜREDİR SARI SAÇ İSTİYORDU
Saçlarının çok yıprandığını ve uzun süredir kendisini sarı saçlı görmek istediğini belirten Mika, bu kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu. "Değişmek isterken o....'ya döndüm" diyen Mika, daha sonra gülmeye başlayarak takipçilerinin kafasını karıştırdı.
ÇOK SAYIDA ELEŞTİREL YORUM GELDİ
Mika Raun'un son halini takipçileri hiç beğenmedi. Mika Raun'a gelen yorumların bazıları şöyleydi:
Sarı saç hiç yakışmamış
Sana kahverengi ,siyah yakışıyor olmamış kesinlikle yakışmamış
Güzel olmamış
Çok kötü
Bu senin rengin değil tatlım.
İşte Raun'un yeni imajı: