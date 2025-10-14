Eşref Rüya, Cannes'da Büyük İlgi Gördü

KANAL D'nin sevilen dizisi, yıldızlarıyla birlikte Cannes'da büyük ilgi gördü. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, televizyon ve sinema dünyasının kalbi Cannes'da, MIPCOM 2025 Fuarı kapsamında dünya basınının ve hayranlarının karşısına çıktı.

'KANAL D BU SENE YİNE ÇOK İDDİALI'

Dünya televizyon endüstrisinin en prestijli buluşma noktası MIPCOM'A katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Kanal D bu sene yine çok iddialı. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve yeni bir dizimiz daha var; Güller ve Günahlar" dedi. Eşref Rüya'nın yıldızları Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir ile bir araya gelen Murat Yancı, duygularını "Harikasınız, dizi efsane. Her hafta ben de heyecanla bekliyorum" dedi.

CANNES SOKAKLARINDA BİR TÜRK RÜYASI

Dünyanın dört bir yanından yıldızların akın ettiği Cannes'ın ünlü Croisette Bulvarı, bu kez Eşref Rüya ekibini ağırladı. Palmiyelerin gölgesinde ilerleyen açık yeşil 1969 model Cadillac Coupe DeVille ilgi odağı oldu. Direksiyonda Çağatay Ulusoy, yanında Demet Özdemir objektiflere poz verdi. Caddede onları izleyen kalabalık bir hayran grubu fotoğraf çekme yarışına girdi. Eşref Tek ve Nisan karakterlerine hayat veren ikili, dizinin ruhunu yansıtan özel bir çekim için kamera karşısına geçerken hem yerli hem de yabancı basının yoğun ilgisini topladı.

'BU SADECE DİZİ SATIŞI DEĞİL, BİR KÜLTÜR TANITIMI'

Fenomen Eşref Tek karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Çağatay Ulusoy, Cannes deneyimini şöyle anlattı: Benim ilk defa Cannes'a gelişim. Elbette dizilerimizin yurt dışına satışı önemli ama ben biraz daha duygusal bakıyorum. Bu sadece bir dizi satışı değil, bir kültür tanıtımı, bir insan tanıtımı. Dolayısıyla biz burada aslında ağlarımızı güçlendirmek için geldik. Umarım bizim hissettiklerimizi seyirciler de hisseder.

DEMET ÖZDEMİR: ÇOK HEYECAN VERİCİ

İlk kez Cannes'a geldiğini söyleyen başrol oyuncusu Demet Özdemir de, hem festivalin atmosferinden hem de diziye ilgiden duyduğu mutluluğu paylaştı: Benim için çok heyecan verici. Çünkü biz çok uzun saatler ve yoğun tempoda çalışıyoruz. Burada nefes almak, başka insanlarla tanışmak ve onlara dizimizi anlatmak benim için çok kıymetli. Özdemir, canlandırdığı Nisan karakterinin dünya kadınlarına ilham vermesini umduğunu da söyledi: Nisan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, kendi hayalleri olan bir kadın. Kız kardeşiyle kurduğu bağların gücüyle büyük ailelerini kurmaları ve bu uzun yolculukları çok kıymetli. Ama her şey istediğimiz gibi gitmediğinde, duygularımızı ve hayallerimizi bir kenara bırakmak zorunda kaldığımız anlar da oluyor. İzleyiciler aslında bu yolculuğu izleyecekler.

'EŞREF RÜYA DÜNYAYA AÇILIYOR'

Dizinin Cannes'daki başarısı, yapımcıların da yüzünü güldürdü. Yapımcı Timur Savcı, gördükleri ilgiden gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: Bugün mutluyuz çünkü dünyanın her yerinden insanlar geldi. Eşref Rüya dünyaya açılıyor. Orta Doğu, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika… Aslında tüm kıtalara gidiyoruz. Burak Sağyaşar da dizinin başarısının tesadüf olmadığını vurguladı, "İki sene boyunca büyük titizlikle çalıştık. Başarı tesadüf değil. Kanalımız güçlü, oyuncularımız çok iyi, ekip olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu emek dünyaya açılıyor."

YÖNETMEN BAYRAKTAR: CANNES'DAKİ İLGİ BİZİ MOTİVE ETTİ

Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar, Cannes'daki ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: Biz dizimizi çok beğeniyoruz, Cannes'daki ilgi de çok güzel. Bu ilgiye yeni yeni alışıyoruz. Ekibimizin emeğiyle gurur duyuyorum, bu motivasyon bize güç veriyor.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYAYI BÜYÜLÜYOR

Romantik, aksiyon ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Eşref Rüya, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Güçlü karakterleri, sinematografik dili ve anlatım tarzıyla yabancı yayıncıların ilgisini çeken dizi, imzaladığı satış anlaşmalarıyla, Türk televizyon yapımlarının küresel başarısına yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor.

MIPCOM 2025 Fuarı, 16 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.