Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'ye damga vuran anları

Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Krem Alışık, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında duygusal anlar yaşadı. Alışık, Ebru Gündeş'e bakarak "Gitme Aklım Kalır Sende" şarkısını söyledi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bir dönem sevgili olan Ebru Gündeş ve Kerem Alışık arasında duygusal anlar yaşandı. Programa konuk olarak şarkı söyleyen Alışık, "Gitme Aklım Kalır Sende" parçasıyla performans gösterdi.

O SES TÜRKİYE'DE DUYGUSAL ANLAR

Şarkının içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçerken, Alışık ve Ebru Gündeş'in birbirine bakışları dikkat çekti. Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de dönerken; Kerem Alışık, kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski sevgilisi Gündeş'i seçti.

FIRTINALAR DİZİSİNDE ROL ALMIŞ VE SEVGİLİ OLMUŞLARDI

Ebru Gündeş ve Kerem Alışık 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almışlardı. Çiftin dizi arkadaşlığı kısa zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşmüştü. Gündeş, Fırtınalar dizisi bittikten sonra ünlü aktör ile yollarını ayırmıştı.