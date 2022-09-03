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Eşini Kaybeden Özgü Namal Hayata Döndü! İki Yıl Sonra Gülümsedi

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Eşini Kaybeden Özgü Namal Hayata Döndü! İki Yıl Sonra Gülümsedi

Oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz günlerde Etiler Akmerkez'den çıkarken görüntülendi. Eşini 2 yıl önce kaybeden Namal sorulara gülümseyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın 2014 yılında evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle iki sene önce yaşamını yitirmişti.

İki çocukları bulunan çift, 6 yıldır birlikteydi. Namal, zor süreç sonrası bir süre çocukları ile birlikte inzivaya çekilmişti.

Bir toplantı için Etiler'de bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

Muhabirlerin "Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorusuna Namal, gülümseyerek "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağolun." diyerek aracına bindi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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