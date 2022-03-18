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Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor zamanlardan geçen ünlü sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez annesi ve oğlu ile görüntülendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) -

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlerlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken'e "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" diye soruldu. "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.
Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

Snob Magazin / Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Haberler

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