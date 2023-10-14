Eşine gelen tehdit mesajını gören Dilan Polat "Yaşayamıyorum" diyerek Emniyet'e seslendi

Günlerdir güzellik merkezleri kurşunlanan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat, eşi Engin Polat'a gelen "Bir dahaki eylem sana" mesajını görünce "Ben artık yaşayamıyorum" diyerek Emniyet'e seslendi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde geniş yer bulan Dilan Polat ile Engin Polat'a ait güzellik merkezleri kurşunlandı. Eşine gelen tehdit mesajını görünce isyan eden Dilan Polat "Ben artık yaşamıyorum" dedi.

"BİR DAHAKİ EYLEM SANA OLACAK"

Hafta başında Dilan Polat'a ait güzellik merkezi gece yarısı kurşunlandı. Olayın ardından Engin Polat'a ait güzellik merkezine de birer gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası eşi Engin Polat'a gelen "Bir dahaki eylem sana olacak. Senin o güvendiğin insanlar gelsin seni alsın bu saatten sonra" mesajını Instagram hesabından yayınlayan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum" diyerek emniyet güçlerine seslendi.

"ARTIK YAŞAYAMIYORUM, NE ZAMAN BİTECEK"

İlk paylaşımda mesajı atan kişinin adını açık şekilde paylaşan Dilan Polat, paylaşımı silip ismi gizleyerek yeniden yayınladı. Bu süreçte başkalarının ismi kullanılarak hedef gösterildiğini söyleyen Polat, "Numarayı kullanan kişi hattı kapattı. Numara kimsenin üstüne kayıtlı değil. Birinin ismini kullanmış ama o mu bilmiyoruz. Birinin adı kullanılarak mesaj atılmış olabilir. Kişileri tanımıyoruz. Neyin içine düştük ve ne zaman bitecek bilmiyorum. Şu an ortalık alevken ortaya bir isim atıyorlar. Artık yaşayamıyorum, ne zaman bitecek?" diyerek veryansın etti.

1 HAFTADA 3 KEZ MERKEZLERİ KURŞUNLANDI

Dilan Polat'a ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından önceki gece 04.00 sıralarında olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından birer gün arayla da Engin Polat'ın güzellik merkezine peş peşe 2 silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırıda da yaralanan olmadı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.