Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadı - Haberler

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Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Erşan Kuneri karakterine benzeyen kişiyi gören bir sosyal medya kullanıcısı, paylaşım yaparak "Güney Dublin civarında size denk geldim" diyerek Cem Yılmaz'ı etiketledi. Fotoğraf karşısında sessiz kalmayan Yılmaz ise "Çok iyi" yorumunu yaptı.

Efsane karakteri Erşan Kuneri'nin dizisini yapan ve büyük ilgi gördüğü için ikinci sezon hazırlıklarına başlayan Cem Yılmaz, sosyal medyada bir hayranının yaptığı paylaşıma kayıtsız kalamadı.

ERŞAN KUNERİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz'ın bir hayranı yurt dışında Erşan Kuneri'ye benzeyen kişinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu yazdı. Ünlü komedyen de etiketlendiği paylaşımı görünce "Çok iyi" cevabını vererek kendi hesabından paylaştı.

İşte güldüren paylaşım:

Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadı

Erşan Kuneri tarzı gerçek oldu! Fotoğrafı gören Cem Yılmaz sessiz kalmadıErşan Kuneri

Ecem Altan
Ecem Altan
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Erşan Kuneri Cem Yılmaz Twitter Magazin Haberler

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