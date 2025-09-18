Erişim engeli kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken açıklama

Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' isimli şarkısına erişim engeli talebi istenmesini, "Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan 'ozanlık' gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum" şeklinde değerlendirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına erişim engeli talebinde bulundu. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkının "kamu düzeni ve aile yapısına aykırı" olduğu gerekçesiyle talebi kabul ederek erişim engeli kararı verdi.Maber Matiz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor" diyen Matiz, şarkının "kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekildiğini" kaydetti. Matiz, şöyle devam etti, "Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır.

"BİR AŞK HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen. Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki şarkıda geçen 'toy bebe', 'kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh' manası taşımaktadır. Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki.

"YORUMU SİZİNTEMİZ KALPLERİNİZE BIRAKIYORUM"

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan 'ozanlık' gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."