En az kendisi kadar ünlüymüş! Berna Keklikler'in kardeşi bakın kim çıktı

Survivor yarışmacılarının yarışma performansları kadar özel yaşamları da merak ediliyor. Daha önce birçok yarışmacı, özel hayatıyla hayranlarını şaşkınlık içerisinde bırakırken, bu kervana Berna Keklikler de eklendi.

SEVGİLİSİYLE POZLARI OLAY OLMUŞTU

Sevgilisiyle yarı çıplak pozları gündem olan Berna'nın kız kardeşinin şarkıcı olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Berna'nın kardeşi Berrin Keklikler, güzelliğiyle ablasına rakip oldu.

MISS TURKEY'E KATILDI

Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler'in on parmağında on marifet. Tescilli güzel çıkan Berrin Keklikler şarkıcılık yapıyor.Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'den 2. olarak ayrılmıştı.

RUSYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Sonrasında Rusya'da düzenlenen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti.

İşte Berrin Keklikler...

