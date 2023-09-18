Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı

Başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, 2018 yılında yaşamını yitiren yakın arkadaşı Onur Can Özcan'ın sesini yapay zekayla canlandırarak "Can Dostum" şarkısına düet yaptı. Can Dostum şarkısını Özcan için yazdığını söyleyen İğrek, performansıyla seyircileri mest etti.