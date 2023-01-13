Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie Presley, evinde hayatını kaybetti

Rock'n roll müziğinin efsane ismi Elvis Presley'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, evinde kalp krizi geçirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan Presley, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PRISCILLA: BU DERİN KAYIPLA BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kızının ölüm haberini doğrulayan anne Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım. Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz" dedi.

SALI GÜNÜ ÖDÜL TÖRENİNE KATILMIŞTI

Presley en son salı gecesi Beverley Hills'deki Altın Küre Ödülleri'ne katılmıştı. Annesi ile birlikte geldiği gecede, Austin Butler'ın babasını canlandırdığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almasını izledi.

Lisa Marie Presley,

ÇOCUĞU İNTİHAR ETMİŞTİ

1968 yılında doğan Lisa Marie, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yaptı. Çıkardığı üç albüm arasında, 2003'te yayınladığı ilk albümü yüzbinlerce kopya satmıştı. Yıldız isim pop efsanesi Michael Jackson, aktör Nicholas Cage ve müzisyenler Danny Keough ve Michael Lockwood ile yaptığı bir evliliklerle de konuşuldu. Üç çocuğundan oğlu Benjamin Keough 2020'de intihar etmişti.