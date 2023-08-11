Elon Musk ve Mark Zuckerberg Arasındaki Kafes Dövüşü İçin Yeni Açıklama Geldi

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü iddiasını duymayan yoktur. Gündemden eksik olmayan konuyla ilgili yeni açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın yaptığı sağlık kontrolleri açıklamasının ardından az önce X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Musk vs Zuckerberg ile ilgili detayları içeren paylaşım hakkında bilgiler haberimizde…

Elon Musk : Biraz ertelenecek ama X ve Meta'da canlı yayınlanacak!

Twitter'ı satın alıp baştan aşağıya değiştiren çılgın milyarder Elon Musk geçtiğimiz aylarda Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü iddiasına girmişti. Bu kapsamda izlenecek milyarder kavgasını merakla beleyen kullanıcılar detayları da sabırsızlıkla bekliyordu. Konuyla ilgili açıklamaların kesilmediği günlerde Elon Musk az önce bir X paylaşımı (eski adıyla tweet attı) yaptı.

The fight will be managed by my and Zuck's foundations (not UFC). Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all. I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda Elon Musk, Musk vs Zuckerberg kafes dövüşüyle alakalı hakemlerin belirlendiği belirtti. Buna göre dövüş Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in vakıfları tarafından yönetilecek. Hakem konusunda tarafsızlığı korumayı başarmışlar diyebiliriz. Diğer yandan iki çılgın milyarderlerin kavgalarını nereden izleyebileceğimiz de belli oldu.

Elon Musk'tan geri adım: Kafes dövüşü iptal olabilir

Her iki milyarder de kafes dövüşünü kendi platformlarında yayınlayacak. Yani Meta ve X platformunda dövüş için bir canlı yayın düzenlenecek. Ayrıca bunlara ek olarak bir sürpriz daha var. Kamera kadrajında bulunan her şey Antik Roma temasında olacak. İki milyarder kendilerini iki Roma gladyatörüne dönüştürecek diyebiliriz.

Konuyla ilgili temayı tam anlamıyla yaşatmak için gerçek bir mekana ihtiyaç olduğunu tahmin etmişsinizdir. Elon Musk paylaşımında bu mekan için İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüklerini, destansı olarak tanımladığı yerin hazır olduğunu belirtti. Musk son olarak geçtiğimiz günlerde sağ kürek kemiği ve kaburgaları arasında yaşadığı sorunla ilgili tedavi göreceğini ve bu sebeple dövüşün biraz erteleneceğini belirtmişti. Dövüşün tarihi bu sebeple net olarak verilmedi ancak bu hızla ilerlenirse birkaç gün içerisinde kavganın tarihini de net olarak öğrenebiliriz.

Peki sizce Musk vs Zuckerberg dövüşünü kim kazanır? Elon Musk mı Mark Zuckerberg mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takipte kalın!