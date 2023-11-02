"Kızıma 10 bin liralık bebek aldım" diyen Demet Akalın, ekonomideki sıkıntıdan dert yandı

Lüks alışverişleriyle gündeme gelen Demet Akalın, ekonomik krize dikkat çekti. Akalın, sunduğu programında "Artık dönem öyle bir dönem değil. İnanın artık ben de şu saati takmaktan utanıyorum arkadaş" dedikten sonra kızına aldığı 10 bin liralık bebekten bahsetti.

Demet Akalın TV8'de sunduğu magazin programında açıklamalarda bulundu. Akalın, ekonomik krize vurgu yaparken artık alışverişini azalttığını belirtti. Pahalı saat ve yüzük takmaktan utandığını söyleyen Akalın, kızı Hira'ya aldığı bebeğin fiyatını da söyledi.

"ŞU SAATİ TAKMAYA UTANIYORUM"

Daha önce pahalı markaların kıyafetlerine verdiği paralar ve tarzı ile gündeme gelen Akalın, "Ben alışverişe meraklı bir insanım. Geçen, İtalya'ya gittiğimde 2 bavulla döndüm. Artık dönem öyle bir dönem değil. İnanın artık ben de şu saati takmaktan utanıyorum arkadaş. Vallahi de billahi de utanıyorum." şeklinde konuştu.

"EKONOMİK KRİZ VAR" DEDİ, ÇOCUĞUNA 10 BİN LİRAYA OYUNCAK ALDI

Konuşmasının devamında ekonomik krize vurgu yapan Akalın, "Artık ekonomik kriz var, Artık insanların gözüne gözüne... Geçen gün Hira'ya bir bebek aldım. 25 bin lira falan işte, 'Size 10 bin olur' dediler. Ama şöyle; alıyorum ona bebeği sonra 2 ay bir şey almıyorum. Gerçekten zaman o zaman değil çünkü" dedi.

"DİLAN BÖYLE BİR KIZ DEĞİLDİ"

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla uzun zamandır Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti gece saatlerinde gözaltına alınırken Akalın, programında Polat çiftiyle yollarının kesiştiği anlara değindi. Akalın, gözaltına alınan Polat çiftine dair "Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi. Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Benimle ve Hira'yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm." dedi.