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Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Magazin Haberleri

Arkadaşıyla İbiza'ya tatile giden Yasmin Erbil, verdiği pozla tartışma yarattı. Dekolteli mini bluzuyla eğilerek verdiği pozunu paylaşan Yasmin Erbil'e birçok kişi, babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki bir kadına yaptığı skandal yorumu hatırlattı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, İspanya'nın eğlencesiyle ünlü adası İbiza'ya gitti. Çılgın adada tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil, eğlendiği anlara ait kareleri Instagram hesabından yayınladı.

TEPKİ ÇEKEN YORUMU HATIRLATTILAR

Dekolteli mini bluzuyla eğilerek poz veren Yasmin Erbil'in paylaşımına beğeni yağarken, birçok kişi Mehmet Ali Erbil'in yorumunu gündeme getirdi. Erbil, TikTok'ta dekolteli bir kadına "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulunmuştu.

Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Magazin Haberler

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