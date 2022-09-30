Eğilerek poz veren Yasmin Erbil, babasının TikTok'taki skandal yorumunu akıllara getirdi

Arkadaşıyla İbiza'ya tatile giden Yasmin Erbil, verdiği pozla tartışma yarattı. Dekolteli mini bluzuyla eğilerek verdiği pozunu paylaşan Yasmin Erbil'e birçok kişi, babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki bir kadına yaptığı skandal yorumu hatırlattı.