Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
90'lı yılların efsane sunucusu Esra Ceyhan, yıllar sonra paylaştığı yeni fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcıdan "Estetik mi yaptırdı?" soruları gelirken, 56 yaşındaki Ceyhan iddialara "Botoks da dolgu da yok" diyerek yanıt verdi.

90'lı yılların gündüz kuşağına damga vuran "A'dan Z'ye" programının sunucusu Esra Ceyhan, uzun süre sonra sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak bir hayat sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini koruyan Ceyhan'ın son görüntüsü kısa sürede binlerce yorum aldı.

ATV'de yayınlanan programıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan, Orhan Gencebay'ın "Dil Yarası" klibindeki rolüyle de hafızalara kazınan 56 yaşındaki sunucu, paylaşımlarının ardından bu kez "estetik" iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada botoks ve dolgu yaptırdığına dair yorumlar artınca, Esra Ceyhan söylentilere net bir yanıt verdi: "Botoks da dolgu da yok."

Ceyhan, daha önce de kilosu üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstermiş, kırıcı yorumların "zorbalık" olduğunu vurgulamıştı. Ünlü sunucu, bu tavrın normalleştirilmesine karşı çıkarak kalp kırmanın ve kötü sözlerin bir gün karşılık bulacağını söylemişti.

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Esra Ceyhan'ın yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilirken, sunucu şimdilik sosyal medyada aktif kalmayı sürdürüyor.

