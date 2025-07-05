Eda Taşpınar, Yunanistan'da gizemli sevgilisiyle aşka geldi

Eda Taşpınar, Yunanistan'da gizemli sevgilisiyle aşka geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eda Taşpınar, Yunanistan'da gizemli sevgilisiyle aşka geldi
Haber Videosu

Gündüzleri Mikonos'un sıcak kumlarında güneşle dans eden Eda Taşpınar, yıllardır bronzluğun sembolü olma unvanını bu yaz da elden bırakmadı. Akşamları sevgilisiyle adanın hareketli partilerine katılan Taşpınar, son olarak dudak dudağa olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti.

Bronz teni ve fit görünümüyle her yaz sezonunda adından söz ettirmeyi başaran cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, bu yıl da geleneği bozmadı. Sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla yine magazin gündeminde üst sıralarda yerini aldı. Uzun süredir yurt dışında olan Taşpınar, tatil rotasını Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a çevirdi.

GÜNDÜZ DENİZ, GECE EĞLENCE

Gündüz saatlerinde sıcak havanın tadını çıkaran Eda Taşpınar, serinlemek için soluğu denizde alıyor. Plaj stili ve bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar, akşamları ise Mikonos'un hareketli gece hayatında adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle boy gösteriyor. Ünlü isim, sevgilisiyle birlikte katıldığı partilerde çılgınca eğleniyor.

Eda Taşpınar, Yunanistan'da aşka geldi

AŞK DOLU KARE SOSYAL MEDYADA

Aktif sosyal medya kullanımıyla bilinen Eda Taşpınar, takipçileriyle sık sık tatil anılarını paylaşıyor. Son olarak sevgilisiyle dudak dudağa olduğu romantik anları paylaşan Taşpınar, cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taşpınar'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim aldı.

Eda Taşpınar, Yunanistan'da aşka geldi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu aska gelme degil, yol ortasinda vurusma...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.