Eda Taşpınar, Yunanistan'da gizemli sevgilisiyle aşka geldi

Bronz teni ve fit görünümüyle her yaz sezonunda adından söz ettirmeyi başaran cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, bu yıl da geleneği bozmadı. Sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla yine magazin gündeminde üst sıralarda yerini aldı. Uzun süredir yurt dışında olan Taşpınar, tatil rotasını Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a çevirdi.

GÜNDÜZ DENİZ, GECE EĞLENCE

Gündüz saatlerinde sıcak havanın tadını çıkaran Eda Taşpınar, serinlemek için soluğu denizde alıyor. Plaj stili ve bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar, akşamları ise Mikonos'un hareketli gece hayatında adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle boy gösteriyor. Ünlü isim, sevgilisiyle birlikte katıldığı partilerde çılgınca eğleniyor.

AŞK DOLU KARE SOSYAL MEDYADA

Aktif sosyal medya kullanımıyla bilinen Eda Taşpınar, takipçileriyle sık sık tatil anılarını paylaşıyor. Son olarak sevgilisiyle dudak dudağa olduğu romantik anları paylaşan Taşpınar, cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taşpınar'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim aldı.