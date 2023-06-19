Eda Taşpınar tanga bikinisiyle üstsüz şekilde denize girdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, bu sefer de tanga bikinisiyle üstsüz şekilde denize girdiği anları paylaştı. 43 yaşındaki Taşpınar, kusursuz fiziğiyle de bir kez daha hayran bıraktı.

Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ÜSTSÜZ ŞEKİLDE DENİZE GİRDİ

Tercih ettiği cesur bikinileriyle konuşan 43 yaşındaki Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatiline devam ediyor. Ünlü isim son olarak beyaz tanga bikinisiyle üstsüz şekilde denize girdiği anları paylaştı. Taşpınar'ın "Yerli" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken fiziği de bir kez daha görenleri hayran bıraktı.

OTELDE VERDİĞİ POZ BAŞINI YAKMIŞTI

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" demişti.