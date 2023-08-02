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Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepkisiz kalmadı. Güzel oyuncu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp kalp koyarak skandal karara tepki gösterdi.

Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle binlerin gönlüne taht kuran oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı. Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı

Disney Plus'ın bazı projelerinde yer alan birçok oyuncu skandal karara sessiz kalırken, platformun marka elçisi olan Ede Ece sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk" notunu düştü.

Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı

Eda Ece'yi paylaşımından dolayı takdir edenler olsa da Disney Plus'e tek bir kelime yorum yapmaması dikkat çekti. Birçok kullanıcı Disney Plus'ın yüzü olmuş ünlülere karara sessiz kaldığı için tepki gösterdi.

Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı

Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mustafa Kemal Atatürk Eda Ece Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ben ve sen:

Peygamber efendimize ve kurana yapilan hakaretler karsisinda susmamalarinida umariz.

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