Ece Seçkin'in Arabistan'daki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan ve adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Spektrum" isimli yeni albümünü piyasaya sürdü.

POZU GÜNDEM OLDU

Ece Seçkin'in yeni albümü Spektrum Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı. Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü pozlaydı.

YORUM YAĞDI

Albüm kapağındaki fotoğrafını gören şarkıcı sosyal medyadan "Spekturullah" şeklinde bir paylaşım yaptı. Seçkin'in şakasına takipçileri tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Seçkin'in o paylaşımı;

O yorumlardan bazıları;