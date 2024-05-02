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Ece Seçkin'in Arabistan'daki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yeni albümü "Spektrum", Arabistan müzik marketlerinde de satışa sunuldu. Seçkin'in albüm kapağında başörtülü poz vermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Güzel şarkıcının, albüm kapağındaki fotoğrafını "Spekturullah" esprisi, ile sosyal medyadan paylaşmasına da kayıtsız kalmayan takipçileri, paylaşımın altına yorum yağdırdı.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan ve adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Spektrum" isimli yeni albümünü piyasaya sürdü.

POZU GÜNDEM OLDU

Ece Seçkin'in yeni albümü Spektrum Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı. Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü pozlaydı.

YORUM YAĞDI

Albüm kapağındaki fotoğrafını gören şarkıcı sosyal medyadan "Spekturullah" şeklinde bir paylaşım yaptı. Seçkin'in şakasına takipçileri tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Seçkin'in o paylaşımı;

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

O yorumlardan bazıları;

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ece Seçkin'in Arabistan'da ki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ece Seçkin Müzik Magazin Haberler

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