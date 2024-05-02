Ece Seçkin'in Arabistan'daki albüm kapağını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yeni albümü "Spektrum", Arabistan müzik marketlerinde de satışa sunuldu. Seçkin'in albüm kapağında başörtülü poz vermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Güzel şarkıcının, albüm kapağındaki fotoğrafını "Spekturullah" esprisi, ile sosyal medyadan paylaşmasına da kayıtsız kalmayan takipçileri, paylaşımın altına yorum yağdırdı.
Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan ve adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Spektrum" isimli yeni albümünü piyasaya sürdü.
POZU GÜNDEM OLDU
Ece Seçkin'in yeni albümü Spektrum Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı. Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü pozlaydı.
YORUM YAĞDI
Albüm kapağındaki fotoğrafını gören şarkıcı sosyal medyadan "Spekturullah" şeklinde bir paylaşım yaptı. Seçkin'in şakasına takipçileri tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Seçkin'in o paylaşımı;
O yorumlardan bazıları;