Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile 10 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmazken çocuklarının velayeti ise annede kaldı.

Klip çekiminde bir araya geldiği Mehmet Ali Erbil'den taciz mesajları aldığı gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla adını duyuran şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ocak ayında2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan çift, bugün tek celsede boşandı.

"ÇOCUĞUMUZ İÇİN EN İYİSİ BU"

Gebze 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı. Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, 'Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum" dedi.

OĞLUNUN VELAYETİNİ ALDI

Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran'ın velayetinin annesi Ece Ronay'da kalacağı öğrenildi. Dün akşam Mehmet Bilir ile bir araya gelerek boşanma davasıyla ilgili konuşan Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "Yazık ya düşünsene benden boşanıyorsun. Allah yardımcın olsun Mehmet kişisi, işin zor. Biraz kafa dinleyeyim seni özlersem yine evleniriz aşko dedim" ifadelerini kullandı.