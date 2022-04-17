Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan şarkıcı Ebru Polat, bu kez birçok kişinin tepkisini çekecek paylaşıma imza attı.

SEVGİLİSİNİN AYAKLARINI YIKADI

Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

"MUTLULUKTAN ELLERİMİN ÜSTÜNDE YÜRÜYORUM"

Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

FİLTRE DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.