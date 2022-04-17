Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye - Haberler

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Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Şarkıcı Ebru Polat sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Instagram hesabından kırmızı dekolteli tulumla sevgilisinin ayaklarını yıkadığı pozu paylaşan Polat "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye, ben yıkarım" notunu düştü.

Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan şarkıcı Ebru Polat, bu kez birçok kişinin tepkisini çekecek paylaşıma imza attı.

Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ebru Polat, Instagram, Magazin, Haberler

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