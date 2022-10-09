Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş, sevgilisinin hediye ettiği 1.8 milyon dolarlık yüzükle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının kıvrak dansı ise farklı yorumlara neden oldu. Birçok kişi "Yüzüğü göstere göstere dans etti" yorumunda bulundu.

Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra bir süre kalbinin kapılarını kapatan Ebru Gündeş aşk orucunu kendisinde 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw bozdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin ise geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

33 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ebru Gündeş'e evlilik teklifinde bulunan Rassan Khoshnaw'ın şarkıcıya1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş hediye ettiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

HAYRANLARININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Yakın zamanda Rassan Khoshnaw ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Gündeş, önceki akşam konser verdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş'in 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz aldı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlandı.