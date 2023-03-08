Dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in torunundan ilk fotoğraf geldi

Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ve eşi Nayel Nassar ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Milyoner doğan bebekten ilk kare geldi.

ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz sene ekim ayında Nayel Nassar ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan 26 yaşındaki Gates Kasım ayında hamile olduğu müjdesini vermişti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten güzel haber geldi. Bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla duyuran ünlü çiftten Jennifer Gates, bebeğini kollarının arasında tutarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Gates, eşini de etiketlediği paylaşıma "Sağlıklı küçük ailemizden güzel selamlar" notunu düştü.

"ÇOK GURURLUYUM"

Milyarder iş insanı Bill Gates ise müjdeli haberin ardından "Jenn ve Nayel'i tebrik ederim. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.