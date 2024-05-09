Dünyanın en büyük dudaklı kadını! Yeni hedefi ölümüne bile sebep olabilir

Bulgaristan'da yaşayan ve dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını olarak bilinen 25 yaşındaki Andrea Ivanova, Bratz bebeklerine benzemek için şimdiye kadar 32 ameliyat geçirdi.

"DUDAKLARIMI SEVİYORUM"

Bulgarista'nın başkenti Sofya'da yaşayan Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklı kadını olarak biliniyor. Genç kadın estetik yaptırmaya 2018 yılında başladı. İvanovna, sadece dudaklarına 8 bin sterlin (yaklaşık 170 bin lira) harcadığını söyledi.

Yeni bir rekor isteyen Ivanova, "Geçen ay doğum günümdü ve çene dolgusu ile kutladım. Çenemi yaptırırken dudaklarımla uyumuna dikkat edeceğim" diyerek dünyanın en uzun çeneli kadını olmak istediğini de açıkladı.

"BÜYÜK DUDAKLARIMI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Ivanova oldukça dikkat çekici dudakları için düzenli bakım yaptırdığının belirtti. 2 hafada bir hyaluronik asit enjeksiyonu yaptığını söyleyen Ivanova,"Sadece bu değil, aynı zamanda aylık enjeksiyonlarla büyük dudaklarımı korumak zorundayım. Bir enjeksiyon 250 sterline (yaklaşık 5 bin 300 lira) mal oluyor" diye ekledi.

YENİ BİR DOLGU ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR

Ivanova'nın doktoru estetik konusunda aşırıya kaçtığını söyledi. Ancak Ivanova,"hiçbir şeyin onu dudaklarını daha fazla büyütmekten alıkoymayacağını" vurguladı. Doktoru, ağızındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi gerektiğini ve yeni bir dolgunun ölümüne sebep olabileceği konusunda uyardı.

DOLGU İĞNELERİNE BAĞIMLI

Ivanova,büyük dudaklara sahip olmanın getirdiği risklere rağmen, dolgu iğnelerine bağımlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; Doktorum çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için de söylemişti.Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek.

İşte Andrea Ivanova'nın son hali;