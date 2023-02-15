Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, deprem felaketi yaşayan Türkiye için Ahbap derneğine bağış çağrısı yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından takipçilerine Ahbap derneğine bağış çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Binlerce kişi öldü. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine dünyaca ünlü isimler de sessiz kalamadı.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ, TÜM ŞEHİRLER SİLİNDİ"

54 yaşındaki ünlü yıldız, 18,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahbap derneğine bağış çağrısında bulundu. Madonna paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getirerek "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" dedi.

Murat Boz, Pınar Altuğ, Işın Karaca, İrem Derici, Ceylan Ertem ve Didem Balçın gibi birçok ünlü isim de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti.