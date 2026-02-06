Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu
Kültür, sanat ve küresel etki başlıklarının buluştuğu en prestijli platformlardan biri olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu ve konuşmacı ünlü oyuncu Meryem Uzerli oldu. Dubai'de düzenlenen zirvede Türkiye'yi temsil eden Uzerli konuşmalarında özellikle kültürler arası diyalog, kadın ve çocuk hakları, etki ve samimiyetin gücü, sanatın toplumları birleştirme rolü gibi evrensel temalara dikkat çekti.
- Meryem Uzerli, 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu ve konuşmacı oldu.
- Zirve, Dubai'de devlet başkanları, küresel şirket liderleri ve fikir önderlerinin katılımıyla düzenlendi.
- Meryem Uzerli, zirvede birden fazla oturumda konuşmacı olarak yer aldı.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen prestijli Dünya Hükümetler Zirvesi (World Governments Summit)'ne davet edilen tek Türk oyuncu ve konuşmacı olarak uluslararası bir başarıya daha imza attı. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Uzerli, kültürler arası diyalogdan sosyal etkiye kadar birçok önemli konuda salonun dikkatini çekti.
DÜNYA LİDERLERİ VE DÜŞÜNCE ÖNDERLERİYLE BİR ARADA
Zirve, devlet başkanları, küresel şirket liderleri ve fikir önderlerinin bir araya geldiği, hükümetler ve toplumlar için geleceğin yönetim modellerini tartıştığı en önemli küresel platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Etkinlikte teknoloji, medya, toplumsal dönüşüm ve kültürler arası köprüler gibi konu başlıkları ele alındı.
Uzerli, etkinlik kapsamında birden fazla oturumda konuşmacı olarak yer aldı ve fikir liderleri, içerik üreticileri ve dünya vatandaşlarıyla bir araya geldi. Zarif ve güçlü konuşmalarıyla dikkat çeken oyuncu, sahnede sanatın, kültürün ve bireysel seslerin küresel etkisine vurgu yaptı.
Bu önemli zirve, her yıl dünya liderleri ve kanaat önderlerini bir araya getirerek insanlığın geleceğine dair fikir alışverişini artırmayı amaçlıyor. Dubai'de gerçekleşen bu etkinlik, ülke ve kültür sınırlarını aşarak farklı bakış açılarını buluşturan küresel bir bilgi ve iş birliği platformu olarak kabul ediliyor.