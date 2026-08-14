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Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı

Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı
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Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesindeki Omis kenti yakınlarında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. En az 10 kişi yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı, hasar büyük.

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde dün başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması sonucu 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesindeki sahil kenti Omis yakınlarındaki Lokva Rogoznica'da dün akşam yerel saatle 20.20 sıralarında başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması korku ve paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda ev ve araç küle döndü. Yaklaşık bin bölge sakini ve turist tahliye edildi. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Yangın, 157 itfaiye personeli tarafından hem karadan hem havadan müdahale edilerek kontrol altına alınırken yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangından etkilenen bölgede Adriyatik Sahil Yolu (D8) ulaşıma kapatılırken Omis çevre yolunda da kısıtlamalar uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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