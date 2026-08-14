Haberler

Osmaniye'de kayıp adam sulama kanalında ölü bulundu

Osmaniye'de kayıp adam sulama kanalında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de kayıp olarak aranan 66 yaşındaki adam, dron destekli arama çalışmaları sonucu sulama kanalında cansız bedeni bulundu bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ali Cin (66), evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

 Cin'e ait otomobil, dün akşam saatlerinde Ellek Millet Bahçesi civarında, anahtarı üzerinde halde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları aracın bulunduğu bölge ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürüldü.

Ekiplerin yaptığı taramalarda Cin'in cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktaya yakın bölgede, Çevlik Mahallesi Kanal Caddesi Millet Bahçesi mevkiindeki sulama kanalında tespit edildi. Cin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı .Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı