Osmaniye'de kayıp adam sulama kanalında ölü bulundu

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ali Cin (66), evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Cin'e ait otomobil, dün akşam saatlerinde Ellek Millet Bahçesi civarında, anahtarı üzerinde halde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları aracın bulunduğu bölge ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürüldü.

Ekiplerin yaptığı taramalarda Cin'in cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktaya yakın bölgede, Çevlik Mahallesi Kanal Caddesi Millet Bahçesi mevkiindeki sulama kanalında tespit edildi. Cin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı .Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı