Haberler

Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu Haber Videosunu İzle
Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Fred dönemi resmen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Fenerbahçe'deki 3 yıllık macerası sona eren Fred'in Atletico Mineiro ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Son olarak Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Fred ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Böylece Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri 3 yılın ardından resmen sona erdi.

YENİ ADRESİ ATLETICO MINEIRO

Fred'in kariyerine ülkesinde devam edeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

129 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye 9,74 milyon euroya transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayı 129 maçta giydi. Sambacı yıldız 12 gol atıp 21 de asist yaparak skor tabelasının 33 kez değişmesini sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı

Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler, gerisi daha bomba
Hırvatistan'da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: 10 yaralı

Ülke felaketi yaşıyor! Orman yangını şehir merkezine ulaştı: 10 yaralı
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni kanalda bulundu

Gece boyu arandı, sabah acı haber geldi
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! 4 isim AK Parti'ye katılıyor
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi