Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi - Haberler

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Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2 gün önce Paris'te nikah masasına oturan fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, dün akşam düğün yemeği verdi. Yemeğe gelinlik ve damatlıkla katılan çiftten Özaslan'ın 17 bin TL'lik topuklu ayakkabısı dikkat çekti.

Yıllar önce YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve şimdilerde geniş bir hayran kitlesina ulaşan fenomen Duygu Özaslan, iki gün önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturdu. Paris'te evlenen çift, iki gün üst üste davet verdi.

Nikah sonrası bir şatoda prova yemeği organize eden çift, yakın arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Özaslan prova yemeğinde mini tül ve dantel detaylı bir gelinlik tercih etti. Çift, düğün yemeklerine de gelinlik ve damatlıkla katıldı. Tül detaylı balık model bir gelinlik tercih eden Özaslan, saçlarını topuz yaptırarak uzun bir duvak tercih etti. Güzel fenomenin gelinliği yanı sıra ayakkabıları da dikkatlerden kaçmadı. Özaslan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan topuklu ayakkabısının 945 euro yani 17 bin TL olduğu öğrenildi.

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Mini bir gelinlik giyen Özaslan ve Mutaf, nikah sonrası Eyfel Kulesi'nin önünde pozlar verdi. 2 gün önce 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle pozlarını hesabından paylaşan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." dedi.

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

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Yorumlar (1)

RAMAZAN T.:

bu kızı bu kadar popüler yapan nedir?Türkçe kelimeleri yabancı söylemek mi? yumurtaya sunny side up demek gibi.fotoğrafları photoshop laması mı?selülitleri kapatmış gerçekte sarkmış gitmiş. abi etmez bu kadar bu kız ya

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