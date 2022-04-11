Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı - Haberler

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Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın nikah masasına oturduğu Nicola Anne Peltz'e sevgisini göstermek için soyadını alması ailede krize neden oldu. Düğün sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Beckham, "Nicola Mr&Mrs Peltz Beckham" derken soyadı kararına karşı çıkan anne ve babası paylaşımlarında "Mr and Mrs Beckham" yazdı.

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Ancak Beckham'ın bu kararı ailede krize neden oldu.

SEVGİLİSİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. 27 yaşındaki Beckham'ın paylaşımı kısa sürede 955 binden fazla beğeni aldı.

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Oğullarının soyadı kararını onaylamayan Beckham ailesi ise sosyal medya hesaplarına yaptıkları paylaşımlarla tavırlarını koydu. David Beckham ve Victoria Beckham, Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflara "Mr & Mrs Beckham" notunu düştü.

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Düğün sonrası kriz çıktı! Kayınvalide Victoria Beckham, paylaşımında eşinin soyadını alan oğlunun yeni soyadını kullanmadı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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