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Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?
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İngiltere'de kendisinden 2 yaş küçük biriyle evlenen Lauren Evens isimli sosyal medya fenomeninin düğün fotoğrafları büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafları görenler "Oradaki oğlu mu damat mı?" sorusunu sormadan edemedi.

İngiliz sosyal medya fenomeni Lauren Evens, 29 yaşındaki Hannah Kaye ile dünyaevine girdi. Evlilikleri sonrası düğününden özel kareleri takipçileriyle paylaşan Lauren, aralarındaki yaş farkının çok olduğunu düşünenlerin eleştiri oklarını üzerine çekti.

"AİLEM YORUMLARI OKUYUNCA ÜZÜLDÜ"

Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapmak zorunda kalan Lauren, yorumlara ailelerinin üzüldüğünü belirterek "Düğün fotoğraflarımızı yüklediğimizde olumsuzluk patladı. Ailem bu yorumları okudu ve bu onları da üzdü. İkimize karşı da çok korumacı davranıyorlar. Sosyal medyada herkes istediğini söyleyebilir ama biz daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştık" ifadelerini kullandı.

İşte çiftin düğününden kareler;

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Gardaşş senin yapacağın iş değil o :)))

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acili biber:

Kiskanmayin askinyasiyoktur kedi ulasamadigi ciyere pisdermis ben sahsen mutluluklar dilerim ikiside piril pril

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Yılmaz Çelik:

ikisi de kadın yalnız. asıl sorun orada büyük küçük değil mesele..

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Siranuş Nermer:

oğluymuş gibi duruyor sanki

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0
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