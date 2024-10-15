Düğün fotoğraflarına yorum yağdı: Damat mı oğlu mu?

İngiliz sosyal medya fenomeni Lauren Evens, 29 yaşındaki Hannah Kaye ile dünyaevine girdi. Evlilikleri sonrası düğününden özel kareleri takipçileriyle paylaşan Lauren, aralarındaki yaş farkının çok olduğunu düşünenlerin eleştiri oklarını üzerine çekti.

"AİLEM YORUMLARI OKUYUNCA ÜZÜLDÜ"

Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapmak zorunda kalan Lauren, yorumlara ailelerinin üzüldüğünü belirterek "Düğün fotoğraflarımızı yüklediğimizde olumsuzluk patladı. Ailem bu yorumları okudu ve bu onları da üzdü. İkimize karşı da çok korumacı davranıyorlar. Sosyal medyada herkes istediğini söyleyebilir ama biz daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştık" ifadelerini kullandı.

İşte çiftin düğününden kareler;