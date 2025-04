Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, New York'taki prestijli Chaplin Galası'na katılırken cesur bir kıyafet tercih etti. 29 yaşındaki şarkıcı, Lincoln Centre'da düzenlenen özel geceye siyah şeffaf bir elbiseyle geldi.

İngiliz şarkıcı, sutyen kullanmadığı dantel kumaştan yapılmış uzun siyah elbisesiyle kırmızı halıda tüm bakışları üzerine çekti. Şeffaf tasarım, altında giydiği siyah iç çamaşırlarını açıkça gösteriyordu. Dua Lipa, görünümünü sivri burunlu ayakkabılar, kalın altın kolye ve iddialı küpelerle tamamladı.

"Levitating" ve "Houdini" şarkılarıyla tanınan yıldız, düz bıraktığı siyah saçları ve kırmızı rujuyla doğal bir makyaj tercih etti. Elinde taşıdığı siyah çantasıyla şık bir görünüm yakaladı.

Charlie Chaplin'in anısına düzenlenen ve film endüstrisi için önemli bir bağış toplama etkinliği olan galada Dua Lipa, kırmızı halıda poz vermek için bolca vakit ayırdı.

Bu cesur kıyafet seçimi, şarkıcının yakın zamanda güneşli bir tatilde çekilen bikinili fotoğraflarından sonra geldi. Dua Lipa son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz Aralık ayında İngiliz aktör Callum Turner ile nişanlandığı açıklandı.

Bir kaynak çift hakkında, "Birbirlerine çok aşıklar ve bunun sonsuza dek süreceğini biliyorlar. Nişanlandılar ve daha mutlu olamazlardı. Dua kariyerinde harika bir yıl geçirdi ve bu mutluluğu tamamladı" ifadelerini kullandı.

Dua Lipa ve Callum Turner ilk kez Ocak 2024'te bir etkinlikte görüntülenmişlerdi. Şarkıcı daha sonra Instagram'da nişan yüzüğünü göstererek ilişkilerini resmen duyurdu.

"New Rules" ve "Physical" hit şarkılarının sahibi olan pop yıldızı, Mart ayında da Sydney'deki bir konserinde benzer şeffaf bir kıyafet giymişti.