Dolmabahçe'deki iftar programından renkli kareler! Emine Erdoğan poz verdi Hülya Avşar çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

İftar programına İbrahim Tatlıses, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.

SANATÇILARLA SOHBET ETTİ

Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

FOTOĞRAFÇILIK YAPTI

Emine Erdoğan ile program boyunca sohbet eden Hülya Avşar bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yaptı.