Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde çıkan ihanet iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Çift, o dönemde kamuoyunun meraklı bakışları altında evliliklerine kaldıkları yerden devam etmiş ve birlikteliklerini güçlendirmişti.

Ancak mutlu giden hayatları, ailelerinden gelen acı bir haberle sarsıldı. Doğuş'un kayınpederi hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını şöyle dile getirdi, "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara, sevenlerine sabır versin."

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ise duygusal bir paylaşımda bulunarak, sadece bir babasını değil, aynı zamanda hayatındaki en önemli destekçilerinden birini yitirdiğini şu sözlerle ifade etti, "Dostum, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim. İlk defa böyle bir çaresizliği ve zorluğu yaşıyorum."