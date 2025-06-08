Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü
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Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan ünlü şarkıcı Doğuş, kayınpederinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. "Babamızı kaybettik" diyen sanatçıya, eşi de "Can yoldaşımı yitirdim" sözleriyle eşlik etti.

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde çıkan ihanet iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Çift, o dönemde kamuoyunun meraklı bakışları altında evliliklerine kaldıkları yerden devam etmiş ve birlikteliklerini güçlendirmişti.

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Ancak mutlu giden hayatları, ailelerinden gelen acı bir haberle sarsıldı. Doğuş'un kayınpederi hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını şöyle dile getirdi, "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara, sevenlerine sabır versin."

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ise duygusal bir paylaşımda bulunarak, sadece bir babasını değil, aynı zamanda hayatındaki en önemli destekçilerinden birini yitirdiğini şu sözlerle ifade etti, "Dostum, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim. İlk defa böyle bir çaresizliği ve zorluğu yaşıyorum."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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