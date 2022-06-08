Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığı iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomenlere tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Birçok kullanıcı da TikTok'un kapatılması için peş peşe paylaşımlar yapıyor.

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan fenomen, sosyal medyada gündem oldu.

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.

Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin Twitter'da gündem oldu! Hem ona hem video çektiği hastaneye tepki yağıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Twitter Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title