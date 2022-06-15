Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı - Haberler

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Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus Türkiye dün itibarıyla kullanıma açıldı. Yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Lansmanın açılış sunuşunu yapan Çağla Şıkel, derin bacak dekoltesiyle olay oldu.

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Gecey birçok ünlü isim katılırken, gecenin açılış sunumunu yapan Çağla Şıkel kıyafetiyle hayran bıraktı.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Beyaz taşlarla süslenmiş etek ve büstiyerden oluşan takımla geceye katılan 43 yaşındaki ünlü model, derin bacak dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Gecede boy gösteren diğer ünlü oyuncuları cesur tercihiyle geride bırakan Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ile de büyüledi.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Çağla Şikel Magazin Haberler

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