Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi.

Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Gecey birçok ünlü isim katılırken, gecenin açılış sunumunu yapan Çağla Şıkel kıyafetiyle hayran bıraktı.

Beyaz taşlarla süslenmiş etek ve büstiyerden oluşan takımla geceye katılan 43 yaşındaki ünlü model, derin bacak dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.

Gecede boy gösteren diğer ünlü oyuncuları cesur tercihiyle geride bırakan Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ile de büyüledi.