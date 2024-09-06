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Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararını böyle karşıladı

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'Kara para aklama' davasında 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi. Haberi alan alan eşi Dilan Polat ise büyük sevniç yaşadı. Dilan Polat'ın o anlarda telefonda konuştuğu kişiye "Devletimiz sağ olsun" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada kararı çıktı. 4'ü tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Kararı öğrenen Dilan Polat büyük sevinç yaşadı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Tahliye kararını aldıktan sonra büyük sevinç yaşayan Dilan Polat'ın telefonda konuştuğu kişiye "Devletimiz sağ olsun" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Engin Polat Dilan Polat Engin Polat Dilan Polat 3-sayfa Magazin

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

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Yorumlar (40)

Suat Sari:

Adalet bumu

178
1
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İbrahim Öksüz:

PARA VARSA ADELETİ SAĞLARSIN

156
1
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Naim Habeşi:

ekmek çalsan 20 yıl hapis milyar çalsan senden kıralı yok adaletsizliğe bak

154
1
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İbrahim Öksüz:

Paran varsa adaletin olmadığı yerde adaleti kendine sağlarsın.

121
1
yanıtYanıtla
İ.Kubilay SİNOP:

yine kasa kazandı

109
1
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Kahraman:

TÜRKİYE DE Kİ EN UCUZ ŞEY NEDİR

106
1
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Yahya kemal Çiftci:

midem bulanıyor

101
1
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Emre Ürker:

Para sağ olsun enerji

88
2
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Engokol null:

paranın gücü bu işte

86
0
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JokerAllame:

Devletimiz sağolsun :)

75
1
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Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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