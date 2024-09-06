Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararını böyle karşıladı

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada kararı çıktı. 4'ü tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Kararı öğrenen Dilan Polat büyük sevinç yaşadı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Tahliye kararını aldıktan sonra büyük sevinç yaşayan Dilan Polat'ın telefonda konuştuğu kişiye "Devletimiz sağ olsun" demesi dikkatlerden kaçmadı.