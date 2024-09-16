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Dilan Polat daha fazla dayanamadı! Sosyal medyadan art arda paylaştı

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10 ay süren cezaevi yolculuğunun ardından serbest bırakılan fenomen Dilan Polat, 'Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım' demişti. Ünlü fenomen daha fazla dayanamadı. Bugün art arda yeni paylaşımlarda bulundu.

Eşi istemediği için 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın suskunluğu 10 gün sürdü. Polat, Instagram hesabından ilk olarak Engin Polat'la kalp işareti yaptığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Göğe Bak Benimle" şarkısını ekledi. Ardından peş peşe yeni paylaşımlar yaptı.

Dilan Polat daha fazla dayanamadı! Sosyal medyadan art arda paylaştı

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün 6 Eylül'de tahliye edildi.

Dilan Polat daha fazla dayanamadı! Sosyal medyadan art arda paylaştı

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

İlk olarak eşi Engin Polat'la kalp işareti yaptığı bir fotoğrafı yayınlayan Dilan Polat, takipçilerinin kendisinden konuşarak bir paylaşım yapmasını istemesi üzerine bir video paylaştı. Polat paylaşımında, "Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için, binlerce mesajlar. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Ama, hani böyle bir anda da olmuyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat daha fazla dayanamadı! Sosyal medyadan art arda paylaştı

'SOSYAL MEDYAYI KULLANIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Ünlü fenomen bu paylaşımın ardından da peş peşe yeni paylaşımlar yaparak eski hayatına yavaş yavaş geri döneceği sinyallerini verdi. Dilan Polat, eşini cezaevinde karşılamaya giderken kendi şarkısı Enercii ile arabada oynarken videolar çekmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Eşini beklerken açıklama yapan Polat "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusuna "Karardan sonra çok mutlu oldum ve o kendimi tutamadım. Kendime hakim olamadığım için de paylaşmak istedim. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama eşimin tahliye haberinden sonra paylaşmak istedim. Sevenlerimize çok teşekkür ederim. Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım. Çok şubem var, hepsi ayakta durdu ama sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım" cevabını vermişti.

Dilan Polat daha fazla dayanamadı! Sosyal medyadan art arda paylaştı

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin

Dilan Polat Cezaevi 3-sayfa Magazin Yaşam

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Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

Adaletin çöküşü ve parayla satın alınışı belgeselinde oynar mı acaba?

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