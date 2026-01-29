Haberler

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, tasarımcı Tilbe Çakır ile yeni bir aşka yelken açtı.

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Saevarsson, 2021 yılında köprü üzerinde romantik bir evlenme teklifi yapmış, çiftin düğün hazırlığı yaptığı konuşulmuştu. Ancak 2022 yılında beklenen düğün yerine ayrılık haberi gelmiş ve çift yollarını ayırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa pozThor Saevarsson - Dilan Çiçek Deniz

AYRILIK SONRASI YENİ İLİŞKİLER

Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığının ardından oyuncu Hazal Çağlayan ile adı anılan Saevarsson, bir kez daha bir Türk güzeline gönlünü kaptırdı. İzlandalı yönetmenin, tasarımcı Tilbe Çakır ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa pozTilbe Çakır

BALI'DE AŞK TATİLİ

Thor Saevarsson ve Tilbe Çakır, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de birlikte çıktıkları tatille dikkat çekti. Çiftin geçtiğimiz günlerde Endonezya'ya gittiği, şu sıralar Bali Adası'nda tatillerini sürdürdüğü öğrenildi. Taze aşıklar, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle de gözler önüne serdi.

İşte ikilinin o pozları;

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz

Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı