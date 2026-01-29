Dilan Çiçek Deniz'in eski akından dudak dudağa poz

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Saevarsson, 2021 yılında köprü üzerinde romantik bir evlenme teklifi yapmış, çiftin düğün hazırlığı yaptığı konuşulmuştu. Ancak 2022 yılında beklenen düğün yerine ayrılık haberi gelmiş ve çift yollarını ayırmıştı.

Thor Saevarsson - Dilan Çiçek Deniz

AYRILIK SONRASI YENİ İLİŞKİLER

Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığının ardından oyuncu Hazal Çağlayan ile adı anılan Saevarsson, bir kez daha bir Türk güzeline gönlünü kaptırdı. İzlandalı yönetmenin, tasarımcı Tilbe Çakır ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

Tilbe Çakır

BALI'DE AŞK TATİLİ

Thor Saevarsson ve Tilbe Çakır, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de birlikte çıktıkları tatille dikkat çekti. Çiftin geçtiğimiz günlerde Endonezya'ya gittiği, şu sıralar Bali Adası'nda tatillerini sürdürdüğü öğrenildi. Taze aşıklar, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle de gözler önüne serdi.

İşte ikilinin o pozları;