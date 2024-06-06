Üye Girişi
Haberler

"Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canlı yayında ortaya atılan "Dilan Polat 2 aydır dışarda, çocuklarıyla bir evde zaman geçiriyor" iddiasına aileden de cevap geldi. Polat ailesinin gelini, söylentiyi kesin bir dille yalanlayarak "Böyle bir şey söz konusu bile değil, ilahi adalet yerini bulacak" dedi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, dünkü canlı yayında geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğunu ve bir evde kaldığını ileri sürdü. İddianın ardından soruşturma başlatılırken Polat ailesinden de cevap gecikmedi.

"ÇIKAN HABERLERE İNANMAYIN"

Engin Polat'ın tutuklu bulunan kardeşi Alper Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, Dilan Polat'ın 2 aydır dışarıda olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaparak "Çok fazla mesaj geldiği için açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkan haberlere inanmayın öyle bir şey söz konusu değil. İlahi adalet yerini bulacak az kaldı inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

"DİLAN POLAT'IN SAĞLIĞI İYİ"

Engin Polat'ın kardeşi Kübra Uzun ise bir takipçisinden gelen "Dilan abla nasıl, bilgi verir misin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çok şükür iyi Dilan. Pazartesi gördük sağlığı iyi. Herkesin sağlığı iyi sadece dua istiyorlar ve bir an önce sürecin bitmesini."

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

'Dilan 2 aydır dışarıda' sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat Hukuk Magazin Haberler

Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzine ve motorine indirim geliyor

 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den 'Hazır olun yeni pandemi geliyor' uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı

Bakmadan Geçme

Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin ve motorin ne kadar? #128663 HEUNG MİN SON KİMDİR? Heung Min-Son kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Heung Min-Son Fenerbahçe'ye mi geliyor? 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT1 yayın akışında neler var? TRT 1 CANLI İZLE DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL Mİ? Dilan Polat evinde mi, nerede, olay ne? BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL? YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR 2024? TYT-AYT ne zaman, saat kaçta? YKS GİRİŞ BELGESİ EKRANI! A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Haziran Perşembe Survivor yeni bölüm! SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA! TYT-AYT sınavı öncesi hangi dualar okunur? #9997 Üniversite sınavı öncesi okunacak dualar! Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! Yeni bir salgın mı geliyor? Kuş gribinde ölümcül vakalar arttı mı? 6 HAZİRAN BURÇ YORUMU | Burçları bugün neler bekliyor? AŞK, PARA, SAĞLIK , KARİYER… 6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
500

Yorumlar (1)

Bükücü:

Böyle bir sistemde bu tür şeylerin olmasını beklerim

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title