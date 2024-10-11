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'Yeni Epstein' vakası Diddy olayında çarpıcı iddia: Annesini feda etmeyince öldürüldü

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Seks ticareti, şantaj ve fuhuş ağı kurma gibi suçlamalarla tutuklanan rapçi Sean Diddy Combs'un davası, Amerikan medyasında 'yeni Epstein olayı' olarak yankı uyandırırken her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez Hollywood'un ünlü iki rapçisinden çarpıcı açıklamalar geldi. Jaguar Wright ve Kanye West, Hollywood'un karanlık yönüne işaret ederek ünlü olmak isteyen kişilerin, sevdiklerini feda etmek gibi korkunç ritüeller karşılığında şöhret kazandıklarını öne sürdü.

Diddy davası, Jaguar Wright ve Kanye West'in çarpıcı iddia ve açıklamalarıyla korkunç bir hal almaya devam ediyor. Ünlü rapçiler, şöhretin bedeli olarak sevdiklerinin feda edilmesi gerektiği yönündeki şok edici iddialarla gündeme geldi. Bu iddialar, eğlence dünyasında yüksek mevkilere ulaşmak isteyenlerin karşılaştığı karanlık ritüeller ve zorlayıcı taleplerin varlığını gün yüzüne çıkardı.

Diddy olayında şok iddia: Ünlüler şöhret uğruna sevdiklerini kurban veriyor

"ANNESİNİ FEDA ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Rapçi ve şarkıcı Jaguar Wright, son dönemlerde Diddy davasına yönelik katkılarıyla dikkat çekerken bu kez oğlunun annesini "feda etmesi" istendiğini ve bu talebi reddettiği için öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca, eğlence dünyasının zirvelerine ulaşmak isteyenlerin, sevdiği birini kurban vermesi gerektiğini savundu. Wright, katıldığı bir programda Jay-Z'nin Diddy'den bile daha karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, genç kızların sat*anist ritüellerde kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca, Jay-Z'nin Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein gibi isimlerle bağlantısı olduğunu iddia etti. Jay-Z'nin eski iş ortağı Damon Dash, Wright'ın iddialarının büyük oranda doğru olduğunu belirtti.

Diddy olayında şok iddia: Ünlüler şöhret uğruna sevdiklerini kurban veriyor

POLİTİK SORUMLULUK ALMA ŞARTLARDAN BİRİ

Ünlü rapçi Kanye West de bu iddialara destek veren açıklamalarda bulundu. West, annesinin "feda edildiğini" ve Hollywood'da birçok kişinin ya da yakınlarının kaybolduğunu dile getirdi. Ünlü isimlerden Michael Jordan, Lebron James, Jay-Z ve Beyonce gibi isimlerin de bu karanlık düzenle bağlantılı olduğunu öne sürdü. West'in açıklamaları, eğlence sektöründeki güç dinamiklerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bir diğer ünlü komedyen Katt Williams, eğlence sektöründe belirli zirvelere ulaşmak için şöhret ve servet karşılığında fedakarlıklar yapılması gerektiği yönündeki yaygın inanca dikkat çekti. Williams, bu süreçte kişilerin sevdiklerinden birini feda etme ve politik sorumluluk alma gibi baskılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

SATANİST RİTÜELLERE BULAŞTIRILIYORLAR

Jaguar Wright, Piers Morgan'ın programında Jay-Z'nin, Diddy'den daha kötü olduğunu, genç kızların bavullarla sokağa atıldığı satanist ritüellere karıştığını iddia etti. Jay-Z'yi Epstein ve Harvey Weinstein ile de ilişkilendirdi. Jay-Z'nin eski iş ortağı Damon Dash, Wright'ın iddialarının büyük oranda doğru olduğunu kabul etti.

'Yeni Epstein' vakası Diddy olayında çarpıcı iddia: Annesini feda etmeyince öldürüldü
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Kanye West Hollywood 3-sayfa Magazin Jaguar Kurban Yaşam

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