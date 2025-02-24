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Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

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Ünlü oyuncu Derya Şensoy, yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şensoy, sevgilisiyle birlikte çıktığı Atina tatili sırasında çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şensoy, Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya Şensoy, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Anne-babasının yolundan giderek oyuncu olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor.

YENİ AŞK MÜJDESİ

Şensoy, sosyal medya hesabından bu kez de meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığını duyurdu.

35 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle çıktığı Atina tatilinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak "Burak'ın ani bi kararla Atina tatilimize katılması dump'ı" notunu düştü.

İşte yeni aşktan ilk kareler...

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Derya Şensoy yeni aşkını duyurmadan önce açlık grevindeydim. artık yemek yiyebilirim.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şahsen ben kul yetim hakkından bahsetmeyen devletin milletin malını çalan çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çekenlere haramilere söz söylemeye korkan Cumhuriyetle sorunu olan ekmeğini yediği Cumhuriyete ve kurtuluş savaşı kahramanlarımıza dil uzatanlara siz ne dersiniz billmem ben hoca demem

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Haber YorumlarıCem Demirci:

Derya Hanım , Yağız Bey İnanınki Birbirinize Uygun Değilsiniz. Yapısal - Fiziksel ve Ruhsal Açıdan . Siz Yol Çok Kısa İken Ayrılın Lütfen .Birbirinizi Üzmeden Kırmadan . Sizin Reklama İhtiyacınız Yokki Sizler Kendi Halinde Güzel İnsanlarsınız.

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