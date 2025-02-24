Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şensoy, Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya Şensoy, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Anne-babasının yolundan giderek oyuncu olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor.

YENİ AŞK MÜJDESİ

Şensoy, sosyal medya hesabından bu kez de meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığını duyurdu.

35 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle çıktığı Atina tatilinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak "Burak'ın ani bi kararla Atina tatilimize katılması dump'ı" notunu düştü.

İşte yeni aşktan ilk kareler...