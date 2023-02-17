Depremzedeler için yardım toplayan Hadise, yaşadığı duygulardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Hollanda'da Türkiye için bağış toplayan Hadise, konuşma yaptığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Depremlerden dolayı kendisini çok kötü hissettiğini ve uyuyamadığını söyleyen şarkıcı, "Kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 38 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar gelmeye başladı. Şarkıcı Hadise de Türkiye ve Suriye için Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Katıldığı yayında depremzedeler için bağış toplayan şarkıcı, deprem felaketinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Pop Bizde isimli hesapta yer alan videoda, Hadise yaşadığı duygulardan bahsederken "Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü" ifadelerini kullandı.

Başarılı şarkıcı Hadise, önceki akşam televizyon kanallarında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına katılarak gelen bağış telefonlarını yanıtlamıştı.

DEPREMZEDELER İÇİN 88 MİLYON EURO TOPLANDI

Suriye ve Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerin ardından Hollanda'da depremzedelere yardım amaçlı 2 saatlik ortak yayın yapıldı. Gecede depremzedeler için 88 milyon 921 bin 469 euro toplandı. Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı. Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter'dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti. Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin o günlü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.