Depremden komşularının yardımıyla kurtulan Arda Ayten, günler sonra girdiği evinin son halini paylaştı

2019 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerinde dolap düşen ve komşularının yardımıyla kurtulan Ayten, günler sonra evine girerek yıkılan eşyaları gösterdi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 2019 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerine dolap devrilen Ayten, komşularının yardımıyla kurtuldu. Depremin ardından depremzedeler için yardımlar yapmaya çalışan Ayten, günler sonra evine girdi.

YIKILAN EŞYALARI PAYLAŞTI

Instagram hesabından odasında üzerinde devrilen dolabın fotoğrafını yayınlayan Ayten, "Altında kaldığım dolap arkadaşlar" dedi. Ünlü isim, Milyoner'de kazandığı parayla aldığı kitaplarını koyduğu kitaplığı da paylaşarak "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti" notunu düştü.