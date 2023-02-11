Depremde kızını kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın'ın hali yürek yaktı

Usta oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın, cenaze için gittiği Hatay'da depreme yakalanarak enkaz altında yaşamını yitirdi. Oyuncu Sermiyan Midyat da sosyal medya hesabından evlat acısı yaşayan Aydın'ın ağlarken çektirdiği bir fotoğrafını yayınladı.

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu. Anneannesinin cenazesi için annesiyle birlikte Hatay'a giden oyuncu Orhan Aydın'ın kızı da depremde enkaz altında kaldı. 6 gündür enkaz altında olan Eylem Şafak Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi.

"36 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞILARAK ENKAZDAN ÇIKARILDI"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi vererek " Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" dedi.

ORHAN AYDIN'IN YANINA KOŞTU

Depremzedelere yardım etmek için bölgelere giden oyuncu Sermiyan Midyat, evlat acısıyla yıkılan Orhan Aydın'ın yanına gitti. Instagram hesabından ağlayan Aydın'a sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Sermiyan Midyat, "Başımız sağ olsun. Günlerdir umutla süren enkaz çalışmasının ardından maalesef bir acı haber daha aldık. Orhan Aydın abinin kızını kaybettik" ifadelerini kullandı.

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