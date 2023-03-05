Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu, yıkılan evi paylaştı: Düşmeyen tek fotoğraf
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Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da ailesinden 10 kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu, halasının yıkılan evinden "Düşmeyen tek fotoğraf" notuyla bir kare paylaştı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Yurt dışında yaşayan şarkıcı Karsu, depremde 10 akrabasını kaybetti.
Katıldığı televizyon programında gözyaşları içinde kaybettiği yakınlarından bahseden Karsu, daha sonrasında depremzedelere bağışlanması için 88 milyon euro topladıklarını duyurmuştu.
Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan genç şarkıcı, bir kez daha yürekleri dağladı. Halasının yıkılan evinden bir kareyi yayınlayan Karsu'nun paylaşımında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir fotoğrafın depremde duvara asılı bir şekilde kaldığı görülüyor.
Karsu, paylaşımına şu notu düştü: Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf.