Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu, yıkılan evi paylaştı: Düşmeyen tek fotoğraf

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Yurt dışında yaşayan şarkıcı Karsu, depremde 10 akrabasını kaybetti.

DEPREMZEDELER İÇİN 88 MİLYON EURO TOPLAMIŞTI

Katıldığı televizyon programında gözyaşları içinde kaybettiği yakınlarından bahseden Karsu, daha sonrasında depremzedelere bağışlanması için 88 milyon euro topladıklarını duyurmuştu.

HALASININ YIKILAN EVİNİ PAYLAŞTI

Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan genç şarkıcı, bir kez daha yürekleri dağladı. Halasının yıkılan evinden bir kareyi yayınlayan Karsu'nun paylaşımında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir fotoğrafın depremde duvara asılı bir şekilde kaldığı görülüyor.

"DÜŞMEYEN TEK FOTOĞRAF"

Karsu, paylaşımına şu notu düştü: Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf.